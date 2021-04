Netflix non si sente tanto bene. Passerà? (Di giovedì 22 aprile 2021) Netflix, non c’è il boom QN – Quotidiano Nazionale, pagina 24. Non è bastato il boom dell’ottobre scorso della serie rivelazione della Regina degli scacchi, né il megasuccesso aristo-erotico della serie Bridgerton ambientata nell’Inghilterra ottocentesca reinventata all’insegna della multiculturalità, e lanciata a inizio del 2021. Le azioni di Netflix sono crollate del 10% nella seduta di martedì, dopo che la crescita di abbonati del primo trimestre del gigante dello streaming di video online è stata inferiore alle aspettative. Netflix ha aggiunto 3,98 milioni di abbonati a livello globale nel trimestre, molto al di sotto della sua previsione di crescita di 6 milioni, per concludere il trimestre con 207,64 milioni di abbonati. La società ha aggiunto 0,45 milioni di clienti negli Usa e Canada durante il trimestre, mentre gli abbonati ... Leggi su tvzoom (Di giovedì 22 aprile 2021), non c’è il boom QN – Quotidiano Nazionale, pagina 24. Non è bastato il boom dell’ottobre scorso della serie rivelazione della Regina degli scacchi, né il megasuccesso aristo-erotico della serie Bridgerton ambientata nell’Inghilterra ottocentesca reinventata all’insegna della multiculturalità, e lanciata a inizio del 2021. Le azioni disono crollate del 10% nella seduta di martedì, dopo che la crescita di abbonati del primo trimestre del gigante dello streaming di video online è stata inferiore alle aspettative.ha aggiunto 3,98 milioni di abbonati a livello globale nel trimestre, molto al di sotto della sua previsione di crescita di 6 milioni, per concludere il trimestre con 207,64 milioni di abbonati. La società ha aggiunto 0,45 milioni di clienti negli Usa e Canada durante il trimestre, mentre gli abbonati ...

Advertising

mecna : Netflix che mi dice di aver appena aggiunto un film che potrebbe piacermi ma non è 'Mamma ho riperso l'aereo - Mi s… - NetflixIT : ? David Attenborough ? La natura come non l'abbiamo mai vista ? Una Terra da ammirare e da proteggere David Atten… - 1brontolo : @dimitridue No,non guardo netflix,io sono ancora all'età della pietra ?? - francicircelli : RT @mecna: Netflix che mi dice di aver appena aggiunto un film che potrebbe piacermi ma non è 'Mamma ho riperso l'aereo - Mi sono smarrito… - tvzoomitalia : Netflix non si sente tanto bene. Passerà? @NetflixIT -