‘Ndrangheta, chiesti 4 anni per il senatore di Forza Italia Marco Siclari. È accusato di scambio politico-mafioso per le elezioni 2018 (Di giovedì 22 aprile 2021) Per il sostituto procuratore della Dda di Reggio Calabria Giulia Pantano non ci sono dubbi: il senatore di Forza Italia Marco Siclari va ritenuto colpevole di scambio elettorale politico-mafioso. Per questo motivo, al termine della requisitoria del processo “Eyphemos” contro la ‘Ndrangheta di Sant’Eufemia d’Aspromonte, il pm ha chiesto la condanna del parlamentare a 4 anni di carcere con l’accusa di aver accettato, in occasione delle politiche del 2018, la promessa di voti dalla cosca Alvaro. Per la Dda, l’esponente di Forza Italia “accettava – si legge nel capo di imputazione – a mezzo dell’intermediario Giuseppe Antonio Galletta, la promessa di procurare voti da ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 22 aprile 2021) Per il sostituto procuratore della Dda di Reggio Calabria Giulia Pantano non ci sono dubbi: ildiva ritenuto colpevole dielettorale. Per questo motivo, al termine della requisitoria del processo “Eyphemos” contro ladi Sant’Eufemia d’Aspromonte, il pm ha chiesto la condanna del parlamentare a 4di carcere con l’accusa di aver accettato, in occasione delle politiche del, la promessa di voti dalla cosca Alvaro. Per la Dda, l’esponente di“accettava – si legge nel capo di imputazione – a mezzo dell’intermediario Giuseppe Antonio Galletta, la promessa di procurare voti da ...

