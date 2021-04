Nazionale italiana, svelata la seconda divisa. Sempre presenti il bianco e il tricolore (Di giovedì 22 aprile 2021) Attraverso i propri profili social, la Nazionale italiana ha svelato la seconda divisa, quella da trasferta, che verrà indossata a partire dalle prossime gare ma soprattutto nelle partite di Euro2020. divisa totalmente bianca, con la scritta ‘Italia’ in orizzontale contornata dal tricolore, pantaloncini blu scuro e calzettoni bianchi: queste caratteristiche del kit “away” che vestiranno capitan Chiellini e gli altri azzurri. Più di un kit. Il kit ITALIA Indossato da 11, pensato per milioni Only See Italia Pensa solo in grande https://t.co/CaBLL2fl1E #OnlySeeGreat @pumafootball pic.twitter.com/qUDisWZTzM — Nazionale italiana (@Vivo Azzurro) April 22, 2021 Foto: Italia Twitter L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 22 aprile 2021) Attraverso i propri profili social, laha svelato la, quella da trasferta, che verrà indossata a partire dalle prossime gare ma soprattutto nelle partite di Euro2020.totalmente bianca, con la scritta ‘Italia’ in orizzontale contornata dal, pantaloncini blu scuro e calzettoni bianchi: queste caratteristiche del kit “away” che vestiranno capitan Chiellini e gli altri azzurri. Più di un kit. Il kit ITALIA Indossato da 11, pensato per milioni Only See Italia Pensa solo in grande https://t.co/CaBLL2fl1E #OnlySeeGreat @pumafootball pic.twitter.com/qUDisWZTzM —(@Vivo Azzurro) April 22, 2021 Foto: Italia Twitter L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

