“Navalny visitato da medici civili fuori dal carcere”. Durante le proteste oltre 1700 fermi. “Il suo responsabile social picchiato dagli agenti” (Di giovedì 22 aprile 2021) “Oggi abbiamo ricevuto l’informazione dagli avvocati di Alexei Navalny che, grazie all’enorme sostegno del mondo e dell’opinione pubblica, il nostro paziente è stato portato in un ospedale civile di Vladimir, il 20 aprile, e che sono state fatte delle analisi e ha avuto accesso a qualcosa di simile a una valutazione indipendente“. I medici di Navalny, in una lettera pubblicata da Mediazona, riferiscono, dopo le dichiarazioni dei giorni scorsi sull’aggravamento dello stato di salute dell’oppositore, che il 44enne è stato visitato fuori dall’ospedale penitenziario dove era stato portato e che sulla base del materiale che hanno ricevuto, presto daranno la loro diagnosi. Alla luce di ciò, i medici chiedono a Navalny “d’interrompere lo sciopero ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 22 aprile 2021) “Oggi abbiamo ricevuto l’informazioneavvocati di Alexeiche, grazie all’enorme sostegno del mondo e dell’opinione pubblica, il nostro paziente è stato portato in un ospedale civile di Vladimir, il 20 aprile, e che sono state fatte delle analisi e ha avuto accesso a qualcosa di simile a una valutazione indipendente“. Idi, in una lettera pubblicata da Mediazona, riferiscono, dopo le dichiarazioni dei giorni scorsi sull’aggravamento dello stato di salute dell’oppositore, che il 44enne è statodall’ospedale penitenziario dove era stato portato e che sulla base del materiale che hanno ricevuto, presto daranno la loro diagnosi. Alla luce di ciò, ichiedono a“d’interrompere lo sciopero ...

DavidSassoli : Aleksey #Navalny, detenuto in #Russia per ragioni politiche e in sciopero della fame, sarebbe gravissimo. Rischia l… - raffaellapaita : Quello che sta accadendo a #Navalny fa rabbrividire. È fondamentale che sia visitato da un medico. L’Europa e la co… - amnestyitalia : Le autorità stanno impedendo a Navalny di essere visitato da medici di sua scelta e le sue condizioni continuano a… - ritalaura2000 : RT @jacopo_iacoboni: 'ecco a cosa servono le manifestazioni'. Navalny è stato visitato da medici civili. Poi tutti gli esami sono stati fo… - jacopo_iacoboni : 'ecco a cosa servono le manifestazioni'. Navalny è stato visitato da medici civili. Poi tutti gli esami sono stati… -