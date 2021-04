Navalny | ong | 1 786 fermi alle proteste in Russia

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Navalny ong

Sono almeno 1.786 le persone fermate in Russia durante le proteste di ieri a sostegno dell'oppositore russo in carcere, Alexey: lo riporta l'Ovd - Info sul suo sito web. Secondo l'organizzazione, 806 fermi sono avvenuti a San Pietroburgo, 119 a Ufa e 68 a Kazan. Si registrano fermi in 97 città. .11.14 Proteste, almeno 1.786 i fermi Secondo l'Ovd - Info, almeno 1.786 persone sono state fermate in Russia nel corso delle proteste di ieri a sostegno dell'oppositore,. I manifestanti hanno ...Sono state arrestate 351 persone a San Pietroburgo, mentre a Mosca non ci sono stati incidenti di grande rilievo e gli arresti sono stati una ventina ...Sono almeno 1.786 le persone fermate in Russia durante le proteste di ieri a sostegno dell'oppositore russo in carcere, Alexey Navalny: lo riporta l'ong Ovd-Info sul suo sito web. (ANSA) ...