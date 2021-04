National Trophy | ' buona la prima' per la nuova Supersport

Advertising

Andrea808944501 : RT @gponedotcom: National Trophy e British SuperSport: sguardo rivolto al futuro: Si pongono le basi del World SuperSport 2022. Lo scorso w… - gponedotcom : National Trophy e British SuperSport: sguardo rivolto al futuro: Si pongono le basi del World SuperSport 2022. Lo s… - TeleuniversoTV : Moto – National Trophy 600 al Mugello, il pilota ciociaro Armando Pontone sale sul podio : - v_senigallia : National Trophy: Saltarelli e TCF Racing a punti nell'esordio al Mugello Circuit - Stelle_Sport : National Trophy: Gamarino quinto all’esordio -

Ultime Notizie dalla rete : National Trophy

GPone

Sul circuito toscano del Mugello si è svolta lo scorso fine settimana, in concomitanza con il CIV, la prima tappa del2021 , il cui grande motivo d'interesse era rappresentato dalla nuova categoria Big Supersport/Super Open , introdotta quest'anno come sottocategoria tra le 600, la quale ha annoverato ...E' andata meglio in Q2 e sono riuscito a qualificarmi ottavo in griglia, sesto della mia categoria (quest'anno infatti corrono insieme alle 600 delanche le moto della nuova classe ...Uno dei grandi motivi d'interesse di questa prima tappa al Mugello del trofeo organizzato dal Motoclub Spoleto riguardava la nuova classe, che si è rivelata un ottimo esperimento ...SBK: Si pongono le basi del World SuperSport 2022. Lo scorso week-end le Panigale V2 955 hanno esordito nel National Trophy 600, mentre nel Regno Unito è stata diramata la bozza del nuovo regolamento ...