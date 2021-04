“Nascondevo i fucili nel bucato” | la confessione della staffetta partigiana ‘Lucia’ dopo 76 anni

Leggi su dire

(Di giovedì 22 aprile 2021) MODENA – Andava a prendere il bucato in Accademia e tra i panni nascondeva pezzi di fucile e munizioni che il cognato, infiltrato tra le fila tedesche, smontava e faceva arrivare ai compagni partigiani. “Piccola e minuta”, è stata anche molto determinata, nel mantenere finora il totale riserbo (anche per una storia d’amore finita in malinconia). Solo oggi, nel giorno della Liberazione di Modena dal nazifascismo, 76 anni dopo quei fatti, Mafalda Pagliani, da sempre e per tutti “Lucia”, un’anziana signora che ormai da anni vive alla Cra Vignolese di Modena, si è vista per la prima volta consegnare una medaglia per la partecipazione agli anni della Resistenza.