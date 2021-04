Napoli spettacolare al Maradona. Lazio sconfitta per 5-2. Applausi per Insigne e compagni! (Di giovedì 22 aprile 2021) Napoli – Doppietta di Insigne, a segno anche Politano, Mertens e Osimhen. Inutili per la Lazio i gol di Immobile e Milinkovic Il Maradona offre un’altra serata di spettacolo al popolo napoletano. Il Napoli sconfigge la Lazio per 5-2 e mette in mostra, soprattutto, un gioco che si era visto ad inizio stagione ed in qualche altra rara occasione. Gli uomini di Gattuso offrono spettacolo a suon di gol e gioco scintillante. Dopo aver chiuso il primo tempo sul 2-0, la squadra azzurra, grazie a una prestazione straordinaria di tutto il suo reparto offensivo, si porta sul 4-0. Successivamente, un calo di tensione della compagine partenopea, permette alla Lazio di dimezzare lo svantaggio e credere in un clamoroso recupero del match. Ci pensa Osimhen a ristabilire le distanze ... Leggi su retecalcio (Di giovedì 22 aprile 2021)– Doppietta di, a segno anche Politano, Mertens e Osimhen. Inutili per lai gol di Immobile e Milinkovic Iloffre un’altra serata di spettacolo al popolo napoletano. Ilsconfigge laper 5-2 e mette in mostra, soprattutto, un gioco che si era visto ad inizio stagione ed in qualche altra rara occasione. Gli uomini di Gattuso offrono spettacolo a suon di gol e gioco scintillante. Dopo aver chiuso il primo tempo sul 2-0, la squadra azzurra, grazie a una prestazione straordinaria di tutto il suo reparto offensivo, si porta sul 4-0. Successivamente, un calo di tensione della compagine partenopea, permette alladi dimezzare lo svantaggio e credere in un clamoroso recupero del match. Ci pensa Osimhen a ristabilire le distanze ...

