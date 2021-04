Napoli, le lacrime di Mertens dopo il gol: il pensiero alla nonna scomparsa (Di giovedì 22 aprile 2021) Dries Mertens ha realizzato la rete del 4-0, un gol per chiudere la gara con la Lazio. Un gol salutato da tanta commozione e dalle lacrime per salutare la nonna scomparsa qualche giorno fa. E’ questo il motivo della commozione del belga, abbracciato affettuosamente da tutti i compagni di squadra. dopo la marcatura, infatti, il belga si è portato le mani al volto non trattenendo le lacrime e poi indicando al cielo, una dedica speciale per un dolore portato dentro negli ultimi giorni. Un addio alla nonna al quale non ha potuto partecipare ma che ha voluto salutare a modo suo, con un gol e una dedica. Foto: Screen Sky L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 22 aprile 2021) Driesha realizzato la rete del 4-0, un gol per chiudere la gara con la Lazio. Un gol salutato da tanta commozione e dalleper salutare laqualche giorno fa. E’ questo il motivo della commozione del belga, abbracciato affettuosamente da tutti i compagni di squadra.la marcatura, infatti, il belga si è portato le mani al volto non trattenendo lee poi indicando al cielo, una dedica speciale per un dolore portato dentro negli ultimi giorni. Un addioal quale non ha potuto partecipare ma che ha voluto salutare a modo suo, con un gol e una dedica. Foto: Screen Sky L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

