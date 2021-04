Napoli Lazio speciale per Reina: primo ritorno da avversario al Maradona (Di giovedì 22 aprile 2021) Pepe Reina torna da avversario per la prima volta a Napoli, da quando ha smesso la casacca azzurra: una gara speciale per lui Pepe Reina vivrà la sua gara speciale questa sera al Maradona: il portiere spagnolo, approdato quest’anno alla Lazio, affronterà per la prima volta da avversario il Napoli al vecchio San Paolo da quando ha smesso la casacca azzurra. Un amore mai finito quello tra lo spagnolo e la città partenopea, come sottolinea il Corriere dello Sport: una passione esplosa con l’idillio del Napoli di Sarri ed il suo ruolo di leader tecnico e di spogliatoio. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 22 aprile 2021) Pepetorna daper la prima volta a, da quando ha smesso la casacca azzurra: una garaper lui Pepevivrà la sua garaquesta sera al: il portiere spagnolo, approdato quest’anno alla, affronterà per la prima volta dailal vecchio San Paolo da quando ha smesso la casacca azzurra. Un amore mai finito quello tra lo spagnolo e la città partenopea, come sottolinea il Corriere dello Sport: una passione esplosa con l’idillio deldi Sarri ed il suo ruolo di leader tecnico e di spogliatoio. L'articolo proviene da Calcio News 24.

