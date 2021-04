Napoli-Lazio, Reina torna da avversario per la prima volta da titolare (Di giovedì 22 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Questa sera allo Stadio Diego Armando Maradona tornerà l’amato ex portiere Pepe Reina, lo farà indossando la casacca della Lazio e sfidando proprio i partenopei in un match molto delicato. Quello di stasera sarà un match quasi da dentro o fuori sia per mister Rino Gattuso sia per Simone Inzaghi. Quest’ultimo però non sarà in panchina, al suo posto siederà il vice Massimiliano Farris. Una sfida delicata che vedrà in Immobile e Insigne i due calciatori chiave. Uno per parte. Ma non gli unici certamente che possono fare la differenza. In campo infatti ci sarà anche Pepe Reina che con la maglia del Napoli ha vissuto momenti indelebili. Insigne e compagni però conoscono molto bene l’estremo difensore spagnolo che ha scavalcato Strakosha nelle gerarchie biancocelesti. ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 22 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– Questa sera allo Stadio Diego Armando Maradona tornerà l’amato ex portiere Pepe, lo farà indossando la casacca dellae sfidando proprio i partenopei in un match molto delicato. Quello di stasera sarà un match quasi da dentro o fuori sia per mister Rino Gattuso sia per Simone Inzaghi. Quest’ultimo però non sarà in panchina, al suo posto siederà il vice Massimiliano Farris. Una sfida delicata che vedrà in Immobile e Insigne i due calciatori chiave. Uno per parte. Ma non gli unici certamente che possono fare la differenza. In campo infatti ci sarà anche Pepeche con la maglia delha vissuto momenti indelebili. Insigne e compagni però conoscono molto bene l’estremo difensore spagnolo che ha scavalcato Strakosha nelle gerarchie biancocelesti. ...

