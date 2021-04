Napoli - Lazio, per Reina gara speciale (Di giovedì 22 aprile 2021) Napoli - Per Pepe Reina è un po' come tornare a casa. Affronterà il Napoli, il suo passato, con la maglia della Lazio in una partita importantissima in chiave quarto posto . Per la prima volta, da ... Leggi su corrieredellosport (Di giovedì 22 aprile 2021)- Per Pepeè un po' come tornare a casa. Affronterà il, il suo passato, con la maglia dellain una partita importantissima in chiave quarto posto . Per la prima volta, da ...

Advertising

WhoScored : ???? Simy's last 7 Serie A appearances ?? Atalanta ?? ?? Torino ???? ?? Lazio ???? ?? Bologna ?? ?? Napoli ???? ?? Spezia… - adriandelmonte : So next season then: #UCL ?????????????? Leicester, West Ham, Everton, Leeds ???? Atalanta, Napoli, Lazio, Roma ???? Sevilla,… - sscnapoli : ?? | I convocati di #NapoliLazio ?? - _Simo95_ : @RynaRaptor @YvanGoSlow24 Per me si vediamo come finisce oggi Napoli Lazio. Se la Lazio non perde il mio cuore oggi… - liidsss : 2015/16, Napoli-Lazio. 23esima giornata. Annata non spumeggiante dal punto di vista dei gol per Josè che segnerà so… -