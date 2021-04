Napoli-Lazio: il gol di Politano vale il raddoppio, assist di Mertens (VIDEO) (Di giovedì 22 aprile 2021) Dopo appena 12? il Napoli è già avanti 2-0 contro la Lazio. Avvio fantastico dei partenopei, capaci di portarsi avanti con Insigne al 7? e bravi a raddoppiare con Matteo Politano. Il numero 21 è stato servito da Mertens al limite dell’area e, dopo aver superato con una finta Patric, ha trafitto un impreciso Reina sul primo palo. Nono gol in stagione per Politano. In alto e di seguito il gol del 2-0. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 22 aprile 2021) Dopo appena 12? ilè già avanti 2-0 contro la. Avvio fantastico dei partenopei, capaci di portarsi avanti con Insigne al 7? e bravi a raddoppiare con Matteo. Il numero 21 è stato servito daal limite dell’area e, dopo aver superato con una finta Patric, ha trafitto un impreciso Reina sul primo palo. Nono gol in stagione per. In alto e di seguito il gol del 2-0. SportFace.

