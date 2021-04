Napoli-Lazio, Farris: “Non era rigore ma gli azzurri hanno fatto gol strepitosi” (Di giovedì 22 aprile 2021) Tempo di lettura: 2 minutiQueste le parole di Massimiliano Farris, vice di Inzaghi: “Non può e non deve compromettere questa sconfitta perché già lunedì abbiamo uno scontro diretto Champions con il Milan. C’è la gara col Torino che è un bonus da giocarci, vedremo se dovremo giocarla. Non possiamo arrenderci perché abbiamo fatto una rincorsa incredibile”. Come ha visto l’azione del rigore per il Napoli dal campo? “Dal campo non si vede quasi mai niente. Oggi ci sono state due partite: la prima dura 5?, fino all’episodio del rigore. Io ho giocato poco in Serie A, ma nel calcio che ho giocato io quando l’attaccante abbassa la testa si fischia fallo a lui e non al difensore. L’arbitro ha avuto la possibilità di vedere le immagini. Milinkovic prende la palla, i rigori sono episodi importanti che vanno ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 22 aprile 2021) Tempo di lettura: 2 minutiQueste le parole di Massimiliano, vice di Inzaghi: “Non può e non deve compromettere questa sconfitta perché già lunedì abbiamo uno scontro diretto Champions con il Milan. C’è la gara col Torino che è un bonus da giocarci, vedremo se dovremo giocarla. Non possiamo arrenderci perché abbiamouna rincorsa incredibile”. Come ha visto l’azione delper ildal campo? “Dal campo non si vede quasi mai niente. Oggi ci sono state due partite: la prima dura 5?, fino all’episodio del. Io ho giocato poco in Serie A, ma nel calcio che ho giocato io quando l’attaccante abbassa la testa si fischia fallo a lui e non al difensore. L’arbitro ha avuto la possibilità di vedere le immagini. Milinkovic prende la palla, i rigori sono episodi importanti che vanno ...

