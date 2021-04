Napoli, Elmas: caso destinato a rientrare, rimane in dubbio la sua convocazione per la Lazio (Di giovedì 22 aprile 2021) Il centrocampista macedone potrebbe non far parte dei convocati da Rino Gattuso per il big match casalingo di stasera contro la Lazio La testata azzurra … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di giovedì 22 aprile 2021) Il centrocampista macedone potrebbe non far parte dei convocati da Rino Gattuso per il big match casalingo di stasera contro laLa testata azzurra … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Advertising

susydigennaro : RT @napolimagazine: CDM - Napoli, Elmas ha lavorato col gruppo ed è in ritiro con la squadra in vista della Lazio - petrazzuolo : RT @napolimagazine: CDM - Napoli, Elmas ha lavorato col gruppo ed è in ritiro con la squadra in vista della Lazio - lazio_magazine : CDM - Napoli, Elmas ha lavorato col gruppo ed è in ritiro con la squadra in vista della Lazio… - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: CDM - Napoli, Elmas ha lavorato col gruppo ed è in ritiro con la squadra in vista della Lazio - apetrazzuolo : CDM - Napoli, Elmas ha lavorato col gruppo ed è in ritiro con la squadra in vista della Lazio -