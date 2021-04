Napoli-Bari, Falanghina, piste ciclabili. Come può nascere una grande opera (di G. Lonardi) (Di giovedì 22 aprile 2021) (di Giorgio Lonardi) Si fa presto a parlare di “Grandi Opere”. Soprattutto a pochi giorni dalla nomina per decreto di 29 commissari straordinari che dovranno gestire 57 cantieri per un valore complessivo di 83 miliardi finanziati in parte con fondi europei compreso il Next Generation Eu. Ma in che modo verranno fatti questi lavori? I tempi saranno rispettati? E l’ambiente? I precedenti non sono rassicuranti. Provate a costruire un ponte, una linea ferroviaria, un porto infischiandovi del consenso della popolazione. Come minimo vi troverete di fronte a contestazioni, ritardi e spese fuori controllo che manderanno a gambe all’aria il budget. Insomma, è quasi certo un percorso accidentato pieno d’intoppi o anche di proteste e scontri Come sta ancora accadendo per la Tav in Val di Susa. Eppure l’ottimismo sfoggiato da Mario Draghi sul ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 22 aprile 2021) (di Giorgio) Si fa presto a parlare di “Grandi Opere”. Soprattutto a pochi giorni dalla nomina per decreto di 29 commissari straordinari che dovranno gestire 57 cantieri per un valore complessivo di 83 miliardi finanziati in parte con fondi europei compreso il Next Generation Eu. Ma in che modo verranno fatti questi lavori? I tempi saranno rispettati? E l’ambiente? I precedenti non sono rassicuranti. Provate a costruire un ponte, una linea ferroviaria, un porto infischiandovi del consenso della popolazione.minimo vi troverete di fronte a contestazioni, ritardi e spese fuori controllo che manderanno a gambe all’aria il budget. Insomma, è quasi certo un percorso accidentato pieno d’intoppi o anche di proteste e scontrista ancora accadendo per la Tav in Val di Susa. Eppure l’ottimismo sfoggiato da Mario Draghi sul ...

