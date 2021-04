Advertising

TuttoAndroid : Motorola Moto G20 è ufficiale con 90 Hz, quadrupla fotocamera e 5000 mAh - PuntoCellulare : Motorola ha presentato oggi il nuovo Moto G20, smartphone entry level disponibile in Italia da fine aprile al prezz… - UtoolsIT : RT @datamanager_it: Motorola annuncia il nuovo moto g20 - TradeManager_it : RT @datamanager_it: Motorola annuncia il nuovo moto g20 - datamanager_it : Motorola annuncia il nuovo moto g20 -

Uno smartphone che permette di catturare foto mozzafiato in ogni situazioneannunciag20 , il nuovo dispositivo della g family dotato di un sistema con quadrupla fotocamera da 48 MP, un immersivo display da 6.5" con refresh rate a 90 Hz, una batteria 5000 mAh ...Lo smartphone 5G per tutti?G 5G Plus , compralo al miglior prezzo da ePrice a 190 euro . 18 condivisioni Condividi Tweet Salvatore Carrozzini FONTE Notizie Relazionate iOS 15 Rumor ...Motorola annuncia moto g20, il nuovo dispositivo della g family dotato di un sistema con quadrupla fotocamera da 48 MP, un immersivo display da 6.5” con refresh rate a 90 Hz, una batteria 5000 mAh ...Motorola Moto G20 è ufficiale ed è già disponibile anche in Italia: potenza e prestazioni a prezzo più che accessibile, ecco tutti i dettagli.