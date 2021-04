MotoGP | Jorge Martin | “Le tre operazioni sono andate bene | comincia il conto alla rovescia…”

Advertising

dinoadduci : Rabat sulla Ducati Pramac di Jorge Martin (operato oggi) per il GP di Jerez - dinoadduci : Jorge Lorenzo vittima de “Le Iene”: dove finirà la sua Lamborghini? - Gazzetta_it : #MotoGP Jorge #Martin, intervento ok: 'Inizia il conto alla rovescia' #Ducati #Pramac - Stefy_TSR : RT @gponedotcom: Operazione perfettamente riuscita a Barcellona per Jorge Martin: Direttamente dalla camera di Ospedale dove si trova ricov… - M88Indo : Video: Gaya Selebrasi Fabio Quartararo di Portimao, ala Cristiano Ronaldo dan Jorge Lorenzo - MotoGP… -

Ultime Notizie dalla rete : MotoGP Jorge

Un gesto con le dita della mano sinistra messe a 'V', come per vittoria, per dire che è tutto a posto.Martin ha salutato e tranquillizzato tutti così, con una sua foto postata sui social (sotto), immediatamente dopo l'operazione subita alla clinica Dexeus di Barcellona per le numerose fratture ...Sarà Tito Rabat a prendere il posto diMartin nel Gp di Spagna, in programma il 2 maggio a Jerez de la Frontera. Lo annuncia in una ...Moto2 nel 2014 ed ha corso negli ultimi 3 anni incon ...Intervento perfettamente riuscito in quel di Barcellona per Jorge Martin, pilota della Ducati Pramac infortunatosi nel corso delle prove libere dell'ultimo Gran Premio del Portogallo 2021 di MotoGP. " ...Jorge Martin, pilota della Pramac, dovrà restare lontano dalla pista per 6 settimane, il team cerca un sostituto ...