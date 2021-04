MotoGP, intervento chirurgico per Martin: nel mirino il GP d’Italia (Di giovedì 22 aprile 2021) Il pilota di MotoGP Jorge Martin è stato operato presso l’Ospedale Universitario Dexeus di Barcellona. Dopo l’incidente nel GP di Portogallo, lo spagnolo si è sottoposto ad un intervento chirurgico al primo metacarpo della mano destra e alla caviglia destra. Non è stato invece necessario il chirurgo per quanto riguarda le fratture al polso destro ed al quinto metacarpo della mano sinistra. Inoltre, tramite artroscopia è stata ridotta la frattura al piatto tibiale sinistro. Martin resterà in ospedale per le prossime 72 ore in via precauzionale. Il suo obiettivo è ritornare in pista sul circuito del Mugello in occasione del GP d’Italia. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 22 aprile 2021) Il pilota diJorgeè stato operato presso l’Ospedale Universitario Dexeus di Barcellona. Dopo l’incidente nel GP di Portogallo, lo spagnolo si è sottoposto ad unal primo metacarpo della mano destra e alla caviglia destra. Non è stato invece necessario il chirurgo per quanto riguarda le fratture al polso destro ed al quinto metacarpo della mano sinistra. Inoltre, tramite artroscopia è stata ridotta la frattura al piatto tibiale sinistro.resterà in ospedale per le prossime 72 ore in via precauzionale. Il suo obiettivo è ritornare in pista sul circuito del Mugello in occasione del GP. SportFace.

