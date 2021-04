Mosca blindata per le proteste per liberare Alexei Navalny | oltre 1 700 arresti tra i manifestanti – Il video

(Di giovedì 22 aprile 2021) Dopo l’appello del portavoce disulle condizioni di salute nel carcere in Siberia dove è detenuto, si alza la tensione in tutta la Russia, dove nella sola giornata di ieri sono state arrestate 1.700 persone nelle, in 200 città del Paese, a favore della scarcerazione dell’oppositore nazionalista di Vladimir Putin. Nella capitale, in particolare, le arterie stradali e i luoghi pubblici, come centri commerciali e viali, sono state pattugliate dalle forze di polizia e da squadra speciali. Il Cremlino, considera tutte le manifestazioni delle ultime ore nel Paese come «non autorizzate».: Ansa Leggi anche:ricoverato nella sezione medica del carcere: «Ho 38 di febbre e tossisco: qui diversi malati di tubercolosi» Lo staff di ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Mosca blindata

Blitz quotidiano

La verità sul caso di Denise Pipitone è dentro una registrazione chiusa in una cassaforte a: ... Poi non apre più bocca, "" dal presentatore. Il quale, con tono da mattatore, dice: "...A spiegarlo è Marc Innaro, corrispondente Rai per, che intervenuto stamane a Storie Italiane ...sospetti che esista un contratto di esclusiva per il quale la ragazza è stata di fattoda ...SAN PAOLO. Mezz’ora di macchina divide il Palazzo dei Congressi dalle strade più turistiche di Havana Vieja; da una parte c’è il pieno dei delegati dell’ottavo congresso del Partito comunista, dall’al ...I biancorossi ospiteranno in Eurolega l'armata turca per consolidare il quarto posto: la leggenda ex Cska è fuori, ma torna Delaney ...