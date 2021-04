Mosca annuncia fine esercitazioni a confine con Ucraina (Di giovedì 22 aprile 2021) Il ministro della Difesa russo Serghiei Shoigu ha annunciato nel corso della sua visita in Crimea la decisione di mettere fine alle "attività di verifica nei distretti" militari "del sud e dell'... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 22 aprile 2021) Il ministro della Difesa russo Serghiei Shoigu hato nel corso della sua visita in Crimea la decisione di metterealle "attività di verifica nei distretti" militari "del sud e dell'...

Germania: sfiorati di nuovo i 30mila casi in un giorno, altri 259 morti. Premier della Sassonia: 'Trattiamo 30 milioni di dosi di Sputnik' Inoltre il primo ministro della Sassonia Michael Kretschmer , a Mosca, annuncia su Twitter la trattativa in corso per l'acquisto da parte della Germania di 30 milioni di dosi del vaccino Sputnik , ma ...

Anche la Germania compra lo Sputnik V MOSCA / BERLINO - Anche la Germania, come recentemente fatto dall'Austria, ha annunciato la sua volontà di acquistare il vaccino anti Covid russo Sputnik V. L'ordine, ha fatto sapere il primo ministro ...

