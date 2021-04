(Di giovedì 22 aprile 2021) Da diverse settimane non mancano i rumors e le indiscrezioni sul lavoro della procura di Roma rispetto alladi. Il caso fu sollevato dopo le conversazioni tra Rosalinda Cannavò e Massimiliano Morra al GF Vip, in seguito alle quali esplose il cosiddetto Ares Gate., parla l’di... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

blogtivvu : Morte Teodosio Losito, avvocato Tarallo: “Ecco perché si è suicidato, Alberto disperato” - TommasoPanizza4 : Anno:395 d.c con la morte di Teodosio l’impero romano si divide definitivamente ah no cazzo è solo la #superleague -

Losito, parla l'avvocato di Alberto Tarallo Adesso a parlare in esclusiva a FQMagazine è l'avvocato Daria Pesce , difensore di Alberto Tarallo, la quale ha voluto fare il punto della ...Sono seguite le numerose ospitate in televisione e le interviste sui giornali che contano, fino ad arrivare alle convocazioni in procura per il caso delladiLosito. E ancora, Gabriel ...Morte Teodosio Losito, avvocato Tarallo: "Ecco perché si è suicidato, Alberto disperato", le parole del legale.« Basta falsità e ricostruzioni sommarie su Alberto Tarallo: la verità sulla morte di Losito è scritta in una serie di documenti inediti che siamo pronti a mostrare ai magistrati». Dopo settimane di r ...