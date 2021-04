Mortal Kombat potrebbe avere altri quattro film dopo quello di quest' anno

(Di giovedì 22 aprile 2021) Warner Bros. sembra credere molto nel nuovocinematografico dedicato a: tanto dagià in programmaseguiti.o è quanto emerge dalle dichiarazioni dell'attore Joe Taslim a Variety: l'attore, che veste i panni di Sub-Zero nella nuova pellicola, ha tra le altre cose rivelato di aver firmato un contratto di partecipazione multipla. "Non sappiamo se ci sardei sequel - incrociamo le dita affinché ci siano" ha affermato. "Seo ha successo, forse ne faremo". Bisogna vedere a quanto corrisponde, in termini monetari,o 'successo', al di là del gradimento del pubblico, ma l'attenzione verso il titolo è al momento piuttosto alta, vista anche la scarsità di concorrenti nel ...

, la nuova trasposizione cinematografica della famosa serie videoludica, uscirà in America domani, ma già si pensa al futuro della ...Si rincorrono da mesi le notizie riguardanti la nuova pellicola live action di,attualmente confermata in uscita il prossimo 23 aprile, che riprende le fila della serie videoludica omonima di successo, in grado di contare diversi capitoli all'attivo finora, a cui si ...Warner Bros. sembra credere molto nel nuovo film cinematografico dedicato a Mortal Kombat: tanto da avere già in programma quattro seguiti.L'attore ha raccontato la sua esperienza sul set, raccontando un aneddoto che la dice lunga sulla violenza di alcune scene ...