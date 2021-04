Morì a 18 anni dopo il rifiuto della chemio, confermata la condanna per i genitori (Di giovedì 22 aprile 2021) Omicidio colposo: questo il reato per il quale i coniugi Lino Bottaro e Rina Benini, che persero la figlia Eleonora, malata di leucemia, dopo averla convinta a rifiutare la chemioterapia , si sono ... Leggi su gazzettadelsud (Di giovedì 22 aprile 2021) Omicidio colposo: questo il reato per il quale i coniugi Lino Bottaro e Rina Benini, che persero la figlia Eleonora, malata di leucemia,averla convinta a rifiutare laterapia , si sono ...

Ammalatasi a 17 anni di leucemia linfoblastica, Eleonora morì nell'agosto 2016, poco dopo il 18/mo compleanno, perché i genitori non firmarono mai l'autorizzazione per sottoporla alla chemio.

