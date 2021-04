Monza, pusher ucciso da due baby - killer: arrestato il presunto mandante (Di giovedì 22 aprile 2021) Monza - I carabinieri di Monza, su ordinanza di custodia cautelare del tribunale monzese chiesta dalla pm della procura di Monza Sara Mantovani, hanno arrestato Giovanni Gambino , ritenuto il ... Leggi su ilgiorno (Di giovedì 22 aprile 2021)- I carabinieri di, su ordinanza di custodia cautelare del tribunale monzese chiesta dalla pm della procura diSara Mantovani, hannoGiovanni Gambino , ritenuto il ...

Advertising

Corriere : Pusher ucciso a Monza, c’è un mandante: ha promesso duemila euro ai ragazzini per l’omicidio - BreakingItalyNe : RT @Corriere: Pusher ucciso a Monza, c’è un mandante: ha promesso duemila euro ai ragazzini per l’omicidio - Tullia01 : RT @Corriere: Pusher ucciso a Monza, c’è un mandante: ha promesso duemila euro ai ragazzini per l’omicidio - discoradioIT : Pusher ucciso a Monza, c’è un mandante: ha promesso duemila euro ai ragazzini per l’omicidio - cristinadavila1 : RT @Corriere: Pusher ucciso a Monza, c’è un mandante: ha promesso duemila euro ai ragazzini per l’omicidio -