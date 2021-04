Monreale | tutta la Circonvallazione illuminata in due mesi

Leggi su monrealelive

(Di giovedì 22 aprile 2021) Tra sessanta giorni si riaccenderanno le luci della. L’amministrazione alla presenza dei tecnici comunali l’architetto Pietro Albanese e il Geometra Giuseppe Sala ha consegnato stamane alla ditta Indedil, i lavori per l’attivazione dell’impianto di illuminazione delladiche tornerà ad illuminarsi entro 60 giorni. L’intervento prevede la messa in sicurezza, l’adeguamento e l’efficientamento energetico dell’impianto di pubblica illuminazione per quanto riguarda l’importante arteria che mette in collegamentocon la città di Palermo e gli altri centri dell’hinterland di competenza del comune di. “L’intervento – sottolinea l’assessore Pupella -prevede il rifacimento della rete e la sostituzione dei corpi illuminanti a LED che oltre a ...