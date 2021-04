Monreale, casi sotto la soglia della zona rossa, attesa per la decisione di Musumeci (Di giovedì 22 aprile 2021) Monreale – Contagi sotto la soglia dei 250 casi ogni 100 mila abitanti a Monreale. Lo conferma a MonrealeLive il sindaco Arcidiacono in vista della decisione di oggi da parte del presidente della regione Siciliana Nello Musumeci. Il governatore, infatti, in base ai dati forniti dall’Asp di Palermo, deciderà se prorogare o meno l’ordinanza con la quale ha istituito la zona rossa a Palermo e in provincia. Monreale continua a registrare nuovi contagi anche se i dati non vengono forniti dall’amministrazione comunale. Fatto sta che il Comune Monrealese si troverebbe, come confermato questa mattina dal sindaco, sotto la ... Leggi su monrealelive (Di giovedì 22 aprile 2021)– Contagiladei 250ogni 100 mila abitanti a. Lo conferma aLive il sindaco Arcidiacono in vistadi oggi da parte del presidenteregione Siciliana Nello. Il governatore, infatti, in base ai dati forniti dall’Asp di Palermo, deciderà se prorogare o meno l’ordinanza con la quale ha istituito laa Palermo e in provincia.continua a registrare nuovi contagi anche se i dati non vengono forniti dall’amministrazione comunale. Fatto sta che il Comunese si troverebbe, come confermato questa mattina dal sindaco,la ...

