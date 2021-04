Monica Bellucci sul catcalling | “Bisogna saper distinguere tra aggressione e complimento”

(Di giovedì 22 aprile 2021)festeggerà 56 anni il prossimo 30 settembre. Per la protagonista ai prossimi Oscar 2021 gli anni passano ma la diva continua a essere un simbolo della bellezza, della grazia e del fascino all’italiana. In una lunga intervista a “La Repubblica”, l’attrice si racconta tra famiglia e affetti, figli che crescono e mondo che cambia. Come la grande attenzione che c’è oggi – a quattro anni di distanza dal MeToo – su tutto quello che concerne lo spazio delle donne: “sempretra une un’. Ciò malgrado questa strada va percorsa fino in fondo”. Le parole diUna carriera fantastica impersonando quasi trent’anni di carriera tutti i ruoli iconici dell’universo ...

Advertising

FareReteCT : Monica Bellucci: 'Che fortuna avere cinquant'anni oggi' - alessiobalbi : Monica Bellucci: 'Che fortuna avere cinquant'anni oggi' - terredidiot : RT @Hispalense1981: Monica Bellucci ?? - MisterW23625484 : @RobyGiotto ho dovuto bloccare su Wapp Monica Bellucci, mi scriveva proposte osé giorno e notte. ?? - 27crazyfrog : RT @VincentL40: Belle et provocante, Monica Bellucci -

Ultime Notizie dalla rete : Monica Bellucci

La Repubblica

The Man Who Sold His Skin prende in giro in maniera sottile e irreverente alcuni dei suoi stessi personaggi (come la bionda Soraya interpretata da), ma lo fa in maniera estremamente ...Tra gli interpreti c'è anche, nei panni di una gallerista d'arte senza troppi scrupoli. "è un'icona. Non la conoscevo ma le ho mandato la sceneggiatura e lei mi ha detto subito ...In una lunga intervista a “La Repubblica”, l’attrice si racconta tra famiglia e affetti, figli che crescono e mondo che cambia ...Il film candidato agli Oscar 2021 percorre un doppio binario fra un'intima narrazione e una critica al mondo mercificato dell'arte ...