Modello Bolzano: il certificato verde potrà essere usato anche per andare al ristorante (Di giovedì 22 aprile 2021) La provincia autonoma di Bolzano intende estendere l’utilizzo dei “certificati verdi” introdotti dal decreto sulle riaperture approvato ieri dal governo, consentendo a chi è stato vaccinato, è guarito da Covid-19 o ha effettuato un tampone di frequentare i ristoranti al chiuso già da settimana prossima. Un “progetto pilota” lo ha definito ieri il presidente della provincia Arno Kompatscher, dopo che la ministra degli Affari regionali Mariastella Gelmini ha annunciato l’opposizione del governo al provvedimento, affermando che “servono regole nazionali, non regionali”. Il certificato è stato annunciato durante una seduta della giunta provinciale lo scorso martedì 20 aprile mentre la firma dell’ordinanza sarebbe dovuta arrivare tra giovedì 22 e venerdì 23. Secondo quanto dichiarato negli scorsi giorni da Kompatscher, il certificato, che ... Leggi su tpi (Di giovedì 22 aprile 2021) La provincia autonoma diintende estendere l’utilizzo dei “certificati verdi” introdotti dal decreto sulle riaperture approvato ieri dal governo, consentendo a chi è stato vaccinato, è guarito da Covid-19 o ha effettuato un tampone di frequentare i ristoranti al chiuso già da settimana prossima. Un “progetto pilota” lo ha definito ieri il presidente della provincia Arno Kompatscher, dopo che la ministra degli Affari regionali Mariastella Gelmini ha annunciato l’opposizione del governo al provvedimento, affermando che “servono regole nazionali, non regionali”. Ilè stato annunciato durante una seduta della giunta provinciale lo scorso martedì 20 aprile mentre la firma dell’ordinanza sarebbe dovuta arrivare tra giovedì 22 e venerdì 23. Secondo quanto dichiarato negli scorsi giorni da Kompatscher, il, che ...

Advertising

infoitinterno : Test rapidi a scuola, il Governo valuta di esportare il 'modello Bolzano' su tutta la penisola - ultima_ora : RT @ultimenotizie: Il ministero della Salute sta valutando l'evidenza del test salivare per monitorare, attraverso gruppi di alunni, e prev… - AnnaxLGxTS : RT @ultimenotizie: Il ministero della Salute sta valutando l'evidenza del test salivare per monitorare, attraverso gruppi di alunni, e prev… - EmMicucci : RT @ultimenotizie: Il ministero della Salute sta valutando l'evidenza del test salivare per monitorare, attraverso gruppi di alunni, e prev… - Pilipo83 : RT @ultimenotizie: Il ministero della Salute sta valutando l'evidenza del test salivare per monitorare, attraverso gruppi di alunni, e prev… -