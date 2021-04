Miryea Stabile delusa da Vera Gemma lascia le Valchirie: ecco il motivo (Di giovedì 22 aprile 2021) Sono giorni di grande tensione a Playa Reunion dove alleanze solide si sciolgono dalla sera alla mattina come neve al sole, dopo lo scontro tra Gilles Rocca e Francesca Lodo è il turno di Miryea Stabile e Vera Gemma: l’alleanza delle Valchirie è già finita Sono giorni di grande tensione e grandi scontri all’Isola dei Famosi. Ma era inevitabile dopo che due dei personaggi principali la prima fase della quindicesima edizione del reality show condotto da Ilary Blasi hanno dovuto abbandonare la gara. I giorni successivi alla doppia uscita di Brando Giorgi ed Elisa Isoardi sono stati tutti all’insegna del riposizionamento e alla disarticolazione delle alleanze. In questo contesto sono andati in crisi rapporti consolidati, come quello tra Francesca Lodo e Gilles Rocca e alleanza solide come ... Leggi su ck12 (Di giovedì 22 aprile 2021) Sono giorni di grande tensione a Playa Reunion dove alleanze solide si sciolgono dalla sera alla mattina come neve al sole, dopo lo scontro tra Gilles Rocca e Francesca Lodo è il turno di: l’alleanza delleè già finita Sono giorni di grande tensione e grandi scontri all’Isola dei Famosi. Ma era inevitabile dopo che due dei personaggi principali la prima fase della quindicesima edizione del reality show condotto da Ilary Blasi hanno dovuto abbandonare la gara. I giorni successivi alla doppia uscita di Brando Giorgi ed Elisa Isoardi sono stati tutti all’insegna del riposizionamento e alla disarticolazione delle alleanze. In questo contesto sono andati in crisi rapporti consolidati, come quello tra Francesca Lodo e Gilles Rocca e alleanza solide come ...

Ultime Notizie dalla rete : Miryea Stabile 'Isola dei Famosi', Miryea rompe con Vera e le 'valchirie' All'' Isola dei Famosi ' la convivenza forzata mette a dura prova i naufraghi e spesso anche i rapporti più saldi, sono destinati ad incrinarsi. E l'amicizia nata tra Miryea Stabile e Vera Gemma sembrerebbe essere giunta al capolinea. Parlando con Isolde Kostner, la giovanissima naufraga ha confidato di essere rimasta male per l'atteggiamento della regista: 'Devo ...

