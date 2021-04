“Mio figlio Dario è morto da due mesi e non me lo fanno seppellire”: l’amaro sfogo di Andrea Romano (Di giovedì 22 aprile 2021) Il dolore più grande per un genitore: assistere alla morte del proprio figlio. Andrea Romano, deputato del Partito Democratico, lo ha vissuto sulla propria pelle due mesi fa. Non aveva reso pubblica la notizia, ma oggi ha deciso di rompere il suo silenzio. Perché al dolore della perdita si è sommato lo sdegno per la situazione nei cimiteri capitolini che – dopo oltre 60 giorni – non ha permesso a lui e alla sua famiglia di dare una degna sepoltura al suo bambino. Uno sfogo contro l’amministrazione capitolina – che amministra AMA (che si occupa anche dei servizi cimiteriali) – che si somma a quella di molti altri cittadini romani che attendono da mesi di dare una sepoltura ai propri cari. Andrea Romano e lo sfogo dopo la morte del ... Leggi su nextquotidiano (Di giovedì 22 aprile 2021) Il dolore più grande per un genitore: assistere alla morte del proprio, deputato del Partito Democratico, lo ha vissuto sulla propria pelle duefa. Non aveva reso pubblica la notizia, ma oggi ha deciso di rompere il suo silenzio. Perché al dolore della perdita si è sommato lo sdegno per la situazione nei cimiteri capitolini che – dopo oltre 60 giorni – non ha permesso a lui e alla sua famiglia di dare una degna sepoltura al suo bambino. Unocontro l’amministrazione capitolina – che amministra AMA (che si occupa anche dei servizi cimiteriali) – che si somma a quella di molti altri cittadini romani che attendono dadi dare una sepoltura ai propri cari.e lodopo la morte del ...

meb : Parvin Tadjik, i processi si fanno in aula non sui social. Si chiama giustizia, non giustizialismo. Suo marito Bepp… - AndreaRomano9 : .@virginiaraggi Oggi sono 2 mesi che mio figlio Dario non è più con la sua mamma, con i suoi fratelli, con me. 2 me… - Radio1Rai : #GeorgeFloyd 'Sono una mamma che ha perso il suo unico figlio. Speriamo che quelle di #Biden non siano solo parole.… - cellabos11 : RT @AndreaRomano9: .@virginiaraggi Oggi sono 2 mesi che mio figlio Dario non è più con la sua mamma, con i suoi fratelli, con me. 2 mesi ch… - loop_us : Dopo quasi 18 anni lontano da casa potermi godere mio figlio è il regalo più bello di questo cambiamento radicale d… -