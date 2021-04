Minorenne scappa da struttura ospedaliera e sparisce | ritrovata

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 22 aprile 2021) Roma – I Carabinieri della Stazione di Roma Appia sono riusciti a rintracciare una ragazzina di 16 anni che si era allontanata volontariamente da unaassistenziale nel quartiere Appio. Era stata una operatrice a dare l’allarme, nel pomeriggio del 20 aprile, denunciando ai Carabinieri che la minore era uscita per fruire di un permesso accordatole e non aveva fatto piu’ rientro, facendo perdere le tracce. I Carabinieri hanno avviato un’accurata ricerca ‘porta a porta’ diffondendo anche le foto della ragazza, soggetto fragile, che avrebbe potuto trovarsi in difficolta’, nei luoghi di maggiore affluenza, presso le fermate dei mezzi pubblici, nei parchi. Grazie anche ad una certosina attivita’ tecnica, seguendo il segnale del cellulare, la minore e’ stata localizzata e rintracciata dai Carabinieri della Stazione di Roma Appia a bordo di un autobus di linea, in ...