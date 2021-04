Ministro Gelmini, le dichiarazioni sulla riapertura delle scuole (Di giovedì 22 aprile 2021) Il Ministro Gelmini si è espresso sulla decisione del governo di procedere alla riapertura delle scuole, imponendo una soglia minima di presenza del 70%. riapertura delle scuole, Gelmini: “Presenza minima al 70% ma le regioni potranno derogare” su Notizie.it. Leggi su notizie (Di giovedì 22 aprile 2021) Ilsi è espressodecisione del governo di procedere alla, imponendo una soglia minima di presenza del 70%.: “Presenza minima al 70% ma le regioni potranno derogare” su Notizie.it.

Advertising

borghi_claudio : Scusi ministro @msgelmini perchè lei dice che vuole il #coprifuoco alle 22 perchè 'l'ha detto il CTS'… - Agenzia_Ansa : 'Il coprifuoco evoca brutte cose, in tutti noi c'è la volontà di superarlo, ma ci vuole gradualità per non consenti… - MestreRoby : RT @gt_bolivar: Il peggior ministro della Pubblica Istruzione della storia repubblicana: MARIA STELLA GELMINI Al secondo posto la Moratti.… - PaoloITA67 : RT @borghi_claudio: Scusi ministro @msgelmini perchè lei dice che vuole il #coprifuoco alle 22 perchè 'l'ha detto il CTS' - mostro15119736 : RT @gt_bolivar: Il peggior ministro della Pubblica Istruzione della storia repubblicana: MARIA STELLA GELMINI Al secondo posto la Moratti.… -