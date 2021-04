Milano San Siro Jumping Cup 2021 (Di giovedì 22 aprile 2021) (22 aprile 2021) - Snaitech rilancia la Grande Avventura Equestre L'Ippodromo Snai San Siro ospita la '' Csi3/1*, emozionante tre giorni di gare di Salto Ostacoli, in programma dal 9 all'11 luglio 2021 Milano, 22 aprile 2021 ? Un impegno preciso con il grande sport equestre, la città di Milano e tutti coloro che hanno a cuore il mondo dei cavalli. Snaitech conferma l'appuntamento con la grande equitazione internazionale e annuncia ufficialmente la «», un Csi3*/1* che andrà inscena dal 9 all'11 luglio all'Ippodromo Snai San Siro. L'evento, già annunciato per l'estate del 2020 e rinviato per le note vicende legate alla pandemia di Covid?19, si inquadra nell'ottica di un rinnovato e, se possibile, ancor più profondo impegno verso la città di Milano. Ed ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 22 aprile 2021) (22 aprile) - Snaitech rilancia la Grande Avventura Equestre L'Ippodromo Snai Sanospita la '' Csi3/1*, emozionante tre giorni di gare di Salto Ostacoli, in programma dal 9 all'11 luglio, 22 aprile? Un impegno preciso con il grande sport equestre, la città die tutti coloro che hanno a cuore il mondo dei cavalli. Snaitech conferma l'appuntamento con la grande equitazione internazionale e annuncia ufficialmente la «», un Csi3*/1* che andrà inscena dal 9 all'11 luglio all'Ippodromo Snai San. L'evento, già annunciato per l'estate del 2020 e rinviato per le note vicende legate alla pandemia di Covid?19, si inquadra nell'ottica di un rinnovato e, se possibile, ancor più profondo impegno verso la città di. Ed ...

