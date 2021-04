Milano, il giudice Gamacchio lascia la toga: non pagava i conti nei ristoranti e un debito da 40mila euro con un avvocato (Di giovedì 22 aprile 2021) È considerato uno dei giudici più stimati del tribunale di Milano. Adesso ha deciso di chiedere l’aspettativa, subito, da domani. Per poi andare in pensione. Il motivo? Ha lasciato in sospeso conti in alcuni bar e ristoranti nelle vicinanze del palazzo di giustizia. E non ha onorato un debito da 40mila euro con un avvocato. È la storia di Piero Gamacchio, 68 anni, magistrato della corte d’appello del tribunale di Milano. “Quanto letto sui social e taluni media in questi ultimi giorni corrisponde ahime alla verità. Questi fatti mi impongono di chiedere da subito di essere messo in aspettativa. Si è trattato di comportamenti di grave leggerezza di cui mi pento profondamente e ai quali porrò al più presto rimedio”, sono ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 22 aprile 2021) È considerato uno dei giudici più stimati del tribunale di. Adesso ha deciso di chiedere l’aspettativa, subito, da domani. Per poi andare in pensione. Il motivo? Hato in sospesoin alcuni bar enelle vicinanze del palazzo di giustizia. E non ha onorato undacon un. È la storia di Piero, 68 anni, magistrato della corte d’appello del tribunale di. “Quanto letto sui social e taluni media in questi ultimi giorni corrisponde ahime alla verità. Questi fatti mi impongono di chiedere da subito di essere messo in aspettativa. Si è trattato di comportamenti di grave leggerezza di cui mi pento profondamente e ai quali porrò al più presto rimedio”, sono ...

GianluigiNuzzi : ++++ Piero Gamacchio, il giudice della corte d’Appello di Milano che non pagava i conti nei ristoranti e si era fat… - repubblica : Positivo al coronavirus era uscito violando la quarantena, la giudice dispone processo: 'Ha creato stato di pericol… - Yogaolic : Il giudice di #Milano che lascia la toga per i debiti con bar e ristoranti: 'Mi pento' - UffailnickA : Il giudice lasciava buffi in bar e ristoranti? Vabbè, ha ammesso e si è dimesso Una raritá #milano - aldo_rovi : NUZZI RIVELA IL NOME DEL GIUDICE SCROCCONE DI MILANO: È IL CONSIGLIERE DI CORTE D’APPELLO... -