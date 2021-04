Milan, ora il calendario fa paura: Champions a forte rischio (Di giovedì 22 aprile 2021) Dopo una prima parte di stagione da assoluto protagonista, il Milan continua ad attraversare un periodo piuttosto complicato. Occhio al finale di stagione: calendario complicato e Champions League a forte rischio Sogno scudetto e prima parte di stagione brillante: ora il Milan potrebbe tremare di fronte a un finale di stagione complicato con un calendario Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di giovedì 22 aprile 2021) Dopo una prima parte di stagione da assoluto protagonista, ilcontinua ad attraversare un periodo piuttosto complicato. Occhio al finale di stagione:complicato eLeague aSogno scudetto e prima parte di stagione brillante: ora ilpotrebbe tremare di fronte a un finale di stagione complicato con unQuesto articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

SkySport : ULTIM'ORA MILAN PREVISTA QUESTA SERA LA FIRMA DI IBRAHIMOVIC L'attaccante svedese rinnova per un anno… - carlolaudisa : La terza vita di #Ibra al #Milan. L’arrivo nel 2010, il ritorno nel gennaio 2020 e ora il rinnovo sino al 22. La s… - ZZiliani : Questo è un altro poveraccio che ieri non aveva i soldi per comprare #Hauge e oggi non vede l’ora di fare bisboccia… - MilanInter241 : Arrivato anche Ivan #Gazidis a Casa #Milan, ben mezz'ora dopo Paolo #Maldini - LM_1292 : RT @RibaltaRossoner: Mancare di rispetto a sé stessi è una cosa grave, il Milan lo sta facendo? Pioli ha perso la bussola per guidare la sq… -