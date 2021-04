Milan, il PSG si defila per Donnarumma: resta solo la Juventus (Di giovedì 22 aprile 2021) Calciomercato Juventus: il PSG avrebbe deciso di mollare la presa su Donnarumma. Sul portiere rossonero sarebbe rimasta, ora, solo la Juventus Secondo quanto riportato da BUZZ SPORT , si alzano le quotazioni di una permanenza di Gianluigi Donnarumma al Milan. Il PSG, uno dei principali indiziati ad acquistarlo si sarebbe infatti momentaneamente sfilato dalla corsa preferendo continuare Keylor Navas . I parigini dunque hanno deciso di continuare con il proprio attuale portiere, in scadenza nel 2023, ma potrebbero tornare a bussare alle porte del Milan – qualora riuscisse a rinnova Gigio in estate – per la stagione 2023/2024. Senza il PSG resterebbe attualmente solo la Juventus tra le squadre maggiormente interessate all’estremo ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 22 aprile 2021) Calciomercato: il PSG avrebbe deciso di mollare la presa su. Sul portiere rossonero sarebbe rimasta, ora,laSecondo quanto riportato da BUZZ SPORT , si alzano le quotazioni di una permanenza di Gianluigial. Il PSG, uno dei principali indiziati ad acquistarlo si sarebbe infatti momentaneamente sfilato dalla corsa preferendo continuare Keylor Navas . I parigini dunque hanno deciso di continuare con il proprio attuale portiere, in scadenza nel 2023, ma potrebbero tornare a bussare alle porte del– qualora riuscisse a rinnova Gigio in estate – per la stagione 2023/2024. Senza il PSG resterebbe attualmentelatra le squadre maggiormente interessate all’estremo ...

