Milan, Ibrahimovic: “La saga continua”. Un viaggio iniziato così | VIDEO (Di giovedì 22 aprile 2021) Zlatan Ibrahimovic e il Milan, una storia che continuerà anche il prossimo anno. Ecco com'è iniziato l'Ibra-bis Leggi su pianetamilan (Di giovedì 22 aprile 2021) Zlatane il, una storia che continuerà anche il prossimo anno. Ecco com'èl'Ibra-bis

AntoVitiello : ??? #Ibrahimovic ha firmato, uscito ora dalla sede del #Milan - AntoVitiello : L'arrivo di #Ibrahimovic in sede a Casa #Milan per firmare il rinnovo fino al 2022 @Ibra_official @milannewsit - AntoVitiello : #Ibrahimovic insieme a tutta la dirigenza del #Milan per il rinnovo fino al 2022 (Foto AC Milan/LaPresse). - malatidimilan : Milan, UFFICIALE, Ibrahimovic rinnova fino al 2022: 'La saga continua, resto per sempre. Pioli l'uomo giusto - ilgiornale : Ufficiale il rinnovo del contratto del campione svedese. Giocherà un altra stagione in rossonero con ingaggio confe… -