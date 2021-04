Milan, gli auguri di buon compleanno a Kakà / VIDEO (Di giovedì 22 aprile 2021) Oggi è il compleanno di Kakà, che compie 39 anni, e il Milan ha voluto fargli gli auguri su Twitter con un breve VIDEO e questo messaggio: "Un giocatore caratterizzato da eleganza e classe, buon compleanno Ricky!" Leggi su pianetamilan (Di giovedì 22 aprile 2021) Oggi è ildi, che compie 39 anni, e ilha voluto fargli glisu Twitter con un brevee questo messaggio: "Un giocatore caratterizzato da eleganza e classe,Ricky!"

Ultime Notizie dalla rete : Milan gli Calaiò: 'De Zerbi sarebbe perfetto per allenare il Napoli' Gli azzurri devono vincere per dare l'assalto al Milan, l'unica squadra che sembra poter cedere il passo ". Politano è in vantaggio su Lozano per un posto da titolare nello scacchiere di Gattuso . "...

Superlega, dopo il naufragio restano solo i guai ... Juventus a 458 e Milan a 151). La Superlega aveva lo scopo di tappare l'emorragia con un metodo ... In questo caso, però, più che l'oste erano assenti dall'ultimo degli aiuto cuoco al primo tra gli chef ...

Beckham e Nocerino, ex Milan contrari alla Superlega. E al post c'è il like di Modric... La Gazzetta dello Sport Delio Rossi: “La Superlega grido di allarme. Il Milan merita la Champions” Delio Rossi ad Arena Maradona su Radio Crc: "La Superlega è stato soltanto un grido d'allarme. Penso che i club coinvolti avevano previsto tutto. I loro ...

L’amaro e poi il conto. Lo paga tutto Agnelli? Si sbriciola il progetto delle 12 big d’Europa, il presidente rischia anche la guida futura della Juventus «Ma non molliamo l’idea». Tentativi disperati nella notte, si è pensato anche a Napoli e Fior ...

