Miglior conto deposito europeo | caratteristiche e rendimento annuo

Leggi su risparmioggi

(Di giovedì 22 aprile 2021) Scegliere ilè un’operazione che ti può essere utile se vuoi investire i tuoi risparmi. Ma come scegliere il prodotto finanziario che si adatta alle tue esigenze? Vediamo come sceglierlo e qual è ile. Cos’è unAvrai sentito più volte un consulente finanziario suggerirti di investire il tuo denaro in un. Ma cos’è esattamente? È uno strumento finanziario, simile a un tradizionalecorrente, ma che potrai impiegare solo per depositare il tuo denaro, con il vantaggio di ottenere unfisso. Ilpuò essere vincolato, ciò significa che il tuo ...