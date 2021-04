Michelle Hunziker, presa una decisione: l’annuncio della grossa novità (Di giovedì 22 aprile 2021) Michelle Hunziker ha preso una decisione definitiva su quello che sarà il prossimo futuro a livello lavorativo: l’annuncio Dalla primavera del 2019 ad oggi sono state tre le edizioni dello show musicale All Togheter Now, in onda su Canale 5 e condotto da Michelle Hunziker, che è pronto a ritornare con una quarta. La riconferma L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di giovedì 22 aprile 2021)ha preso unadefinitiva su quello che sarà il prossimo futuro a livello lavorativo:Dalla primavera del 2019 ad oggi sono state tre le edizioni dello show musicale All Togheter Now, in onda su Canale 5 e condotto da, che è pronto a ritornare con una quarta. La riconferma L'articolo proviene da Inews.it.

