"Mi dà il voltastomaco". Isola dei Famosi: Valentina Persia, dall'Italia la collega è durissima. "Ecco cosa è" (Di giovedì 22 aprile 2021) Abbiamo visto la naufraga dell'Isola dei Famosi alle prese con diverse e burrascose liti con i suoi compagni di reality. La lite più burrascosa l'ha avuta con Fariba Tehrani, mamma di Giulia Salemi, che nelle ultime settimane è stata presa di mira da alcuni naufraghi. Le parole di Valentina Persia su Fariba Tehrani: "Sono molto adirata dico davvero". "Spero che Fariba possa uscire da questo gioco e non la possa più incontrare. Non la voglio più incontrare nella mia vita. Se ci sono dei termini che non vedrete mai uscire dalla mia bocca sono proprio stupida, cretina, down e mongol**de, perché queste fanno parte della mia vita". Ora però c'è qualcuno che ha da ridire proprio sulla Persia. (Continua dopo le foto) Karina Cascella, ex opinionista di Uomini e Donne, ha detto la sua sulle ...

