Mercati europei positivi nel giorno della BCE

(Di giovedì 22 aprile 2021) (Teleborsa) – Si muovono al rialzo i principali, in una seduta caratterizzata dall’attesa per la riunione del consiglio direttivoBCE. Tra poco la banca centrale annuncerà le sue decisioni di politica monetaria, alle 14.30 ci sarà la consueta conferenza stampa del governatore Christine Lagarde. Sul mercato valutario, l’Euro / Dollaro USA mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1,205. Seduta in frazionale ribasso per l’oro, che lascia, per ora, sul parterre lo 0,33%. Sessione debole per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che scambia con un calo dello 0,60%. Consolida i livellivigilia lo spread, attestandosi a +102 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona allo 0,76%. Tra gli indici di Eurolandia sostanzialmente tonico Francoforte, che registra una ...