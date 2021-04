Meloni su proroga del coprifuoco alle 22: “È l’ennesima mazzata per il Paese, una scelta folle” (Di giovedì 22 aprile 2021) ROMA – “Il governo ha annunciato la proroga del coprifuoco alle 22. È l’ennesima mazzata per tutto il Paese e una scelta folle che rischia di distruggere definitivamente il tessuto economico nazionale. Il governo faccia subito un passo indietro. Nei prossimi giorni organizzeremo iniziative contro questa misura irragionevole e inutilmente punitiva: la pazienza degli italiani non è infinita”. Così sulla sua pagina Facebook la presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni (foto). L'articolo L'Opinionista. Leggi su lopinionista (Di giovedì 22 aprile 2021) ROMA – “Il governo ha annunciato ladel22. Èper tutto ile unache rischia di distruggere definitivamente il tessuto economico nazionale. Il governo faccia subito un passo indietro. Nei prossimi giorni organizzeremo iniziative contro questa misura irragionevole e inutilmente punitiva: la pazienza degli italiani non è infinita”. Così sulla sua pagina Facebook la presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia(foto). L'articolo L'Opinionista.

