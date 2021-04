Meloni rilancia l’ecologia conservatrice: «È amore per la propria terra, non ideologia di sinistra» (Di giovedì 22 aprile 2021) “Noi alla parola ambientalismo abbiamo sempre preferito la parola ecologia. Non è una differenza da poco”. Così Giorgia Meloni alla conferenza stampa su ‘Conservatorismo verde. Idee e progetti per una ecologia di destra’. Promossa in occasione della Giornata della terra “Earth Day”. Meloni rilancia l’ecologia conservatrice Oltre alla leader di Fratelli d’Italia all’incontro con i giornalisti sono intervenuti Nicola Procaccini, europarlamentare e responsabile del Dipartimento Ambiente ed Energia. Francesco Giubilei, presidente della Fondazione Tatarella ed editore della rivista Nazione Futura. E l’agronomo e conduttore televisivo, Luca Sardella. LEGGI ANCHE Viale Paolo Colli a Roma. Giovedì l'intitolazione al fondatore di Fare Verde (video) Inaugurato Viale Paolo Colli, ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 22 aprile 2021) “Noi alla parola ambientalismo abbiamo sempre preferito la parola ecologia. Non è una differenza da poco”. Così Giorgiaalla conferenza stampa su ‘Conservatorismo verde. Idee e progetti per una ecologia di destra’. Promossa in occasione della Giornata della“Earth Day”.Oltre alla leader di Fratelli d’Italia all’incontro con i giornalisti sono intervenuti Nicola Procaccini, europarlamentare e responsabile del Dipartimento Ambiente ed Energia. Francesco Giubilei, presidente della Fondazione Tatarella ed editore della rivista Nazione Futura. E l’agronomo e conduttore televisivo, Luca Sardella. LEGGI ANCHE Viale Paolo Colli a Roma. Giovedì l'intitolazione al fondatore di Fare Verde (video) Inaugurato Viale Paolo Colli, ...

