Medjugorje, messaggio per oggi: “Guardo nei vostri cuori feriti e inquieti” (Di giovedì 22 aprile 2021) La Madonna nel suo messaggio del 2 marzo 2009 ci mette in guardia dai danni che il peccato provoca alla nostra anima. Questo tempo, che dura dal 24 giugno 1981, è caratterizzato da un avvenimento che è unico nella storia dell’umanità, la presenza della Madonna in mezzo a noi, a Medjugorje. messaggio di Medjugorje del 2 marzo L'articolo proviene da La Luce di Maria. Leggi su lalucedimaria (Di giovedì 22 aprile 2021) La Madonna nel suodel 2 marzo 2009 ci mette in guardia dai danni che il peccato provoca alla nostra anima. Questo tempo, che dura dal 24 giugno 1981, è caratterizzato da un avvenimento che è unico nella storia dell’umanità, la presenza della Madonna in mezzo a noi, adidel 2 marzo L'articolo proviene da La Luce di Maria.

