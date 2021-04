(Di giovedì 22 aprile 2021) Ladice addio al suo Technology Center, la mega - struttura di 78 mila metri quadrati - realizzata nel 2004 e composta da tre edifici principali - messa in vendita nel 2020 per recuperare ...

Advertising

CorriereQ : McLaren, mossa anticrisi: venduta la sede da 200 milioni -

Ultime Notizie dalla rete : McLaren mossa

Corriere Quotidiano

Ladice addio al suo Technology Center, la mega - struttura di 78 mila metri quadrati - realizzata nel 2004 e composta da tre edifici principali - messa in vendita nel 2020 per recuperare parte ...... 8°, dopo avere tentato la carta delle full wet a inizio gara: la classicache se il tempo ...e dopo anni a scrivere che meriterebbe una vettura di vertice dopo l'occasione bruciata in...La McLaren ha ufficialmente venduto la sua sede di Woking, in Inghilterra. La sede passa ad una società americana per 170 milioni di sterline.Per battere Hamilton bisogna vincere due volte. Il Mondiale 2021 è davvero aperto Nel secondo spezzone di gara ha mantenuto sangue freddo continuando a martellare. L’olandese ieri è stato un robot, in ...