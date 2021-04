Matteo Orfini a TPI: “Salvini scorretto e irresponsabile. Zingaretti candidato ideale a Roma. I renziani? Che restino nel Pd” (Di giovedì 22 aprile 2021) Il deputato del Partito Democratico Matteo Orfini commenta a TPI l’astensione dei Ministri leghisti sul decreto riaperture votato ieri in Consiglio dei Ministri. Un “precedente grave” con cui Matteo Salvini, secondo l’ex presidente del Pd, “non fa un danno al governo, ma al Paese”. Ieri il primo strappo all’interno della maggioranza di governo, come giudica l’atteggiamento della Lega che si è astenuta, Salvini è stato irresponsabile? irresponsabile e scorretto, le misure erano concordate anche con la Lega. Certo, erano il frutto di una mediazione faticosa, ma erano state concordate e tenevano conto sia della necessità di riaprire almeno parte delle attività in sicurezza che dei rischi sanitari: si era trovato un punto di equilibrio ragionevole, ... Leggi su tpi (Di giovedì 22 aprile 2021) Il deputato del Partito Democraticocommenta a TPI l’astensione dei Ministri leghisti sul decreto riaperture votato ieri in Consiglio dei Ministri. Un “precedente grave” con cui, secondo l’ex presidente del Pd, “non fa un danno al governo, ma al Paese”. Ieri il primo strappo all’interno della maggioranza di governo, come giudica l’atteggiamento della Lega che si è astenuta,è stato, le misure erano concordate anche con la Lega. Certo, erano il frutto di una mediazione faticosa, ma erano state concordate e tenevano conto sia della necessità di riaprire almeno parte delle attività in sicurezza che dei rischi sanitari: si era trovato un punto di equilibrio ragionevole, ...

airpiano4 : @Federico_Tonin @Edwin_P_Bubble @bigg_er1984 A me mi paga Matteo Orfini - MussatiGiuliano : @CalaminiciM Stefano Esposito e Matteo Orfini e, più prudentemente, Malpezzi, Serracchiani e Provenzano. Pare che L… - LapoPiero : @orfini Matteo, se non te ne sei accorto, con questa spazzatura vi ci state alleando - giospaggio : @orfini @pdnetwork Ciao Matteo, sono completamente d'accordo con te. Vorrei però chiederti se il tuo segretario (ch… - movarturoelba : Roma è finita in mano ai 5s grazie a #orfini che è andato dal notaio per sfiduciare #Marino. inoltre renzie con il… -