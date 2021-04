Matrimonio a prima vista | Santa | «Salvo a telecamere spente piangeva per un’altra persona e criticava il mio corpo»

Leggi su newscronaca.myblog

(Di giovedì 22 aprile 2021)svela dei retroscena choc su. Ala coppia composta daè sembrata da subito quella meno affiatata. Il dubbio per molti è stato che gli esperti abbiano scelto di unirli a occhi chiusi, visto che le incompatibilità di carattere sono state evidenti da subito, oltre ad essere chiaramente molto forti. Il risultato è stato quello di una coppia che ha atteso la fine del programma come un detenuto aspetta la scarcerazione.al momento del confronto finale non ha nemmeno voluto sentire quello cheaveva da dire: «Stai solo continuando a buttare m*** sopra di me», ha detto, chiedendo poi agli esperti di poter riconsegnare la fede e di andare via. Una scena, l’ennesima, nota al pubblico ...