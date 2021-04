Matrimonio a prima vista, Martina e Francesco: “Farei dei figli anche domani” (Di giovedì 22 aprile 2021) Matrimonio a prima vista, il programma che va in onda su Real Time, si sta avviando verso la conclusione, e con la fine della trasmissione, sapremo, se le tre coppie, che partecipano al reality, decideranno se continuare il Matrimonio, o restituire le fedi. Martina Pedaletti e Francesco Muzzi Della coppia Salvatore e Santa, è già noto, che i due dopo la fine del programma non hanno continuato a stare insieme. Il mancato colpo di fulmine, tra i due, era già chiaro fin dall’inizio della loro conoscenza, anche se Salvatore, ha provato più volte ad avvicinarsi a Santa, la quale, ha innalzato dei veri e propri muri tra loro. Matrimonio a prima vista, Martina e Francesco, ... Leggi su formatonews (Di giovedì 22 aprile 2021), il programma che va in onda su Real Time, si sta avviando verso la conclusione, e con la fine della trasmissione, sapremo, se le tre coppie, che partecipano al reality, decideranno se continuare il, o restituire le fedi.Pedaletti eMuzzi Della coppia Salvatore e Santa, è già noto, che i due dopo la fine del programma non hanno continuato a stare insieme. Il mancato colpo di fulmine, tra i due, era già chiaro fin dall’inizio della loro conoscenza,se Salvatore, ha provato più volte ad avvicinarsi a Santa, la quale, ha innalzato dei veri e propri muri tra loro., ...

